Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Devlet içinde devlet ayrı silahlı güç olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlara ilişkin "Devlet içinde devlet, ayrı silahlı güç olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şimdiye kadar yüzde 90’ı bizim iktidarlarımız döneminde olmak üzere dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız.

Sektörün önemli uluslararası dergileri tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesi Türk müteahhitlik sektörünün başarısını bir kez daha tescillemiştir. Yer alan firma sayıları itibari ile dünyada ikinci olduk.

Önceki yıl listede 43 firmamız varken bu yıl aynı listede 45 firmayla temsil edildik. Bir başka çarpıcı rakam şudur; ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş bunlardan ikisi ilk 50 içinde yer almıştır.

Türkiye gelirler sıralamasında ise dokuzuncu sıraya yerleşmiştir. 45 Türk firmamızın uluslararası projelerden elde ettikleri gelir 20.8 milyar doları buldu.

"Enflasyon son 49 ayın en düyük seviyesine indi"

2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon yüzde 30,89 son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankanızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı.

2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri geçen hafta itibari ile 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik oranımız son 31 aydır tek hane seyrini koruyor.

"Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı"

Ekonomide bu olumlu görünüm ticaret performansımıza da yansımaktadır. Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.

2025 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla net 11.7 milyar dolar artış göstermiştir. Hizmetler ihracatında da hamdolsun hedeflerimizin ötesine geçtik. 2024 yılında 115 milyar dolar olan hizmet ihracatı hedefimizi 117.2 milyar dolarla geride bırakmıştık. 2025 yılında 121 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimize yıllıklandırılmış olarak eylül ayında ulaştık.

"Türkiye pozitif yönde ayrışacak"

Enflasyon düştükçe, mali disiplini sürdürdükçe cari fazlaya doğru emin adımlarla ilerledikçe ve en önemlisi reformlarımızı birer birer hayata geçirdikçe Türkiye kendine benzeyen ekonomilerden kalıcı biçimde pozitif yönde ayrışacaktır.

Bu sayede büyüme birilerinin iddialarının aksine sadece belirli kesimlerle sınırlı kalmayacak çalışanın üretenin yatırımcının gençlerin kadınların emeklilerin kısacası 86 milyonun refahına doğrudan yansıyacaktır.

Şam yönetiminin kararnamesine destek

Suriye istikrara ve güvene kavuştukça bunun olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler doğrudan hissededecek

Son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garantiye alındığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Devlet içinde devlet, ayrı silahlı güç olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur.