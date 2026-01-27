BIST 13.074
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, kan ve kıl örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gülter'in sevgilisi Kervan Emiroğlu ise, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre Emiroğlu Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sevk işlemi çerçevesinde Emiroğlu'ndan kan ve kıl örnekleri alınacağı belirtildi. 

