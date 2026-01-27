BIST 13.074
Galatasaray, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitti: Yunus Akgün kadroda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray, İngiltere'ye hareket etti. Gribal enfeksiyon nedeniyle bugünkü antrenmana katılamayan Yunus Akgün, Manchester City maçı kamp kadrosunda yer aldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Manchester kentine gitti.

Sarı-kırmızılı oyunculardan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, havalimanında taraftarların imza ve fotoğraf isteğini kırmadı.

Yunus Akgün kadroda

Galatasaray’da gribal enfeksiyon nedeniyle bugünkü antrenmana katılamayan Yunus Akgün, Manchester City maçı kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik heyetin sağlık ekibinden aldığı rapor doğrultusunda oyuncunun maç saatine kadar takiple hazır tutulacağı öğrenildi.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Wilfried Singo ise iyileşme sürecini tamamlamasının ardından kadroya alındı. Singo’nun maçta forma giyip giymeyeceğine karşılaşma günü karar verilecek.

Galatasaray'ın Manchester City maçının aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina.

