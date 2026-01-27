BIST 13.121
DOLAR 43,41
EURO 51,64
ALTIN 7.097,73
TMSF’den Boyteks Tekstil kararı: Şirketin tüm hisseleri satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticileri arasında yer alan Boyteks Tekstil AŞ’nin tamamına sahip olan Hazine paylarını satışa çıkarma kararı aldı. Şirketin yüzde 100’lük hissesi için belirlenen muhammen bedel 14,3 milyar TL oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Erciyes Anadolu Holding çatısı altında faaliyet gösteren Boyteks Tekstil’in satışı, her biri 1 TL nominal değere sahip 150 milyon adet pay üzerinden gerçekleştirilecek. TMSF, söz konusu payların tamamı için tek paket halinde satış öngörüyor.

İHALE TARİHİ NETLEŞTİ

Kapalı teklif alma yöntemi ile başlayacak ve ardından açık artırma aşamasıyla devam edecek ihale, 31 Mart tarihinde yapılacak. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların tekliflerini en geç 30 Mart tarihine kadar TMSF’ye iletmeleri gerekiyor.

