BIST 13.206
DOLAR 43,39
EURO 51,52
ALTIN 7.103,68
HABER /  GÜNCEL

Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak

Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak

DEM Partililerin Suriye'ye tepki amacıyla başlattığı saç örme protestosu sosyal medyada yayılırken, İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, saç örgüsünün Türk geleneği olduğunu söyleyerek akıma tepki gösterdi.

Abone ol

Suriye'de yaşanan gelişmelere tepki olarak DEM Parti çevrelerinde başlatılan "saç örme" protestosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir videoyu X hesabından paylaşarak akıma katıldı. Buldan'ın paylaşımının ardından çok sayıda DEM Partili isim ve partiye destek veren bazı sanatçılar da benzer paylaşımlarla protestoya destek verdi.

MİLLİYETÇİ CEPHEDEN TEPKİ

DEM Parti çevrelerinde yayılan protestoya Türk milliyetçisi kesimlerden tepki geldi. Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, saç örme eylemine sert sözlerle karşı çıktı.

Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak - Resim: 0

SAÇ ÖRGÜSÜ TÜRK GELENEĞİDİR"

Ayyüce Türkeş, saç örgüsünün Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, DEM Partilileri eleştirdi. Türkeş, "Saç örgüsü bir Türk geleneğidir. Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada iki farklı görüşün karşı karşıya geldiği tartışma, kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Sivasspor-Amedspor maçında kriz! Hakemler istifa etti
Sivasspor-Amedspor maçında kriz! Hakemler istifa etti
Arçelik çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel başarılarını sürdürüyor
Arçelik çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel başarılarını sürdürüyor
Karaca ve Dünya Katılım Bankası'ndan servis bankacılığı alanında işbirliği
Karaca ve Dünya Katılım Bankası'ndan servis bankacılığı alanında işbirliği
Bebek Otel’de holding patronları ve ünlü isimlere özel kayıt
Bebek Otel’de holding patronları ve ünlü isimlere özel kayıt
Sanayide köklü dönüşüm başlıyor 13 şehirde 16 yatırım alanı belirlendi
Sanayide köklü dönüşüm başlıyor 13 şehirde 16 yatırım alanı belirlendi
Denizli'de midibüs şarampole devrildi! Genç hemşire öldü çok sayıda yaralı var
Denizli'de midibüs şarampole devrildi! Genç hemşire öldü çok sayıda yaralı var
Spor giyimde dengeler değişti! Dev marka el değiştirdi
Spor giyimde dengeler değişti! Dev marka el değiştirdi