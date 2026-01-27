BIST 13.206
DOLAR 43,39
EURO 51,52
ALTIN 7.103,68
HABER /  GÜNCEL

MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi

MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi

CHP'li 7 belediye başkanı dahil 200 sanıklı Aziz İhan Aktaş davası öncesi MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yıldız açıklamasında, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi" dedi.

Abone ol

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6’sı görevinden uzaklaştırılan CHP’li 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da konuyla alakalı dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KEŞKE DURUŞMALAR TELEVİZYONLARDA CANLI YAYINLANABİLSEYDİ"

Davaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" görüşüne yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Sivasspor-Amedspor maçında kriz! Hakemler istifa etti
Sivasspor-Amedspor maçında kriz! Hakemler istifa etti
Arçelik çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel başarılarını sürdürüyor
Arçelik çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel başarılarını sürdürüyor
Karaca ve Dünya Katılım Bankası'ndan servis bankacılığı alanında işbirliği
Karaca ve Dünya Katılım Bankası'ndan servis bankacılığı alanında işbirliği
Bebek Otel’de holding patronları ve ünlü isimlere özel kayıt
Bebek Otel’de holding patronları ve ünlü isimlere özel kayıt
Sanayide köklü dönüşüm başlıyor 13 şehirde 16 yatırım alanı belirlendi
Sanayide köklü dönüşüm başlıyor 13 şehirde 16 yatırım alanı belirlendi
Denizli'de midibüs şarampole devrildi! Genç hemşire öldü çok sayıda yaralı var
Denizli'de midibüs şarampole devrildi! Genç hemşire öldü çok sayıda yaralı var
Spor giyimde dengeler değişti! Dev marka el değiştirdi
Spor giyimde dengeler değişti! Dev marka el değiştirdi
Papel soruşturmasında 15 tutuklama
Papel soruşturmasında 15 tutuklama
Elon Musk'tan ezber bozam WhatsApp açıklaması! "Güvenli değil"
Elon Musk'tan ezber bozam WhatsApp açıklaması! "Güvenli değil"