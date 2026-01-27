Arçelik çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel başarılarını sürdürüyor

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Düşük karbonlu ürünler toplam gelirimizin yüzde 71,5'ini oluştururken, enerji verimli ürünler bu payın önemli bir bölümüne sahip" dedi.

Arçelik, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel ölçekte başarılar elde etmeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, operasyonlarında karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirmeye odaklanan Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından 22'ncisi hazırlanan 'Global 100-Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri' listesinde bu yıl 6. kez yer alan şirket, dünya genelindeki sıralamada 23 sıra yükselerek 45'inci, 'Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi'nde birinci sıraya yerleşti.

Şirket, ayrıca, bağımsız çevresel raporlama sistemi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından 'İklim Değişikliği' ve 'Su Güvenliği' alanlarının her ikisinde de art arda ikinci kez 'A' notuyla değerlendirilerek çevresel şeffaflık ve performansta küresel liderler arasında yer aldı.

Corporate Knights Research tarafından yayınlanan sıralamada, 1 milyar doların üzerinde cirosu olan, halka açık 8 binin üzerinde şirket 'sürdürülebilir gelir', 'sürdürülebilir yatırım' ve 'büyüme ivmesi' olmak üzere 3 temel performans göstergesi üzerinden değerlendirilirken, Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ESG) performansı değerlendirme için 'asgari bir eşik' kriteri olarak yer alıyor.

CDP ise şirketlerin özellikle iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi kritik alanlarda etkilerini, yönetişim yapıları, risk ve fırsat yönetimi, bilim temelli hedefler ve ölçülebilir çevresel sonuçlar çerçevesinde küresel ölçekte karşılaştırmalı olarak analiz ediyor. A notu, söz konusu alanlarda şeffaflık ve performansta en yüksek liderlik seviyesini temsil ediyor.

Yedinci kez üst üste 'Dayanıklı Tüketim Sektörü'nde en yüksek skor

Arçelik, 2025 S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 79 şirket arasında 100 üzerinden 86 puan alarak yedinci kez üst üste 'Dayanıklı Tüketim Sektörü'nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu.

Şirket, sürdürülebilir iş ve liderlik dergisi Real Leaders'ın çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketlere yer verdiği '2025 Top Impact Companies' listesinde birinci sırada yer aldı.

Şirket, aynı zamanda TIME dergisinin istatistik kuruluşu Statista işbirliğinde bu yıl ikincisini yayımladığı ve 5 bin 700 şirketi değerlendirip 500 şirketi listelediği 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri' listesinde 17. sırada bulundu.

'Perakende, Toptan ve Tüketici Ürünleri' kategorisinde konumunu koruyan şirket, Türkiye'den listeye giren şirketler arasında zirvede yer aldı.

Ayrıca London Stock Exchange Group ESG performansıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almayı sürdüren şirket, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil edilerek Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik alanındaki en seçkin şirketler arasında sıralanmaya devam ediyor.

Arçelik, çevre, çalışan-insan hakları ve sürdürülebilir tedarik alanlarında gösterdiği performansla 2025 EcoVadis Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 82 puan alarak değerlendiren şirketler arasında ilk yüzde 3'lük dilime girdi ve 'Altın EcoVadis' madalyasıyla ödüllendirildi.

'Sürdürülebilirlik alanındaki dönüşüme somut uygulamalarla öncülük ediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, iklim kriziyle mücadelede sektöre düşen sorumluluğun bilinciyle sürdürülebilirliği, tüm operasyonlarının merkezinde konumladıklarını belirterek, üretimden ürün tasarımı ve yatırım kararlarına kadar her aşamada bu bakış açısıyla hareket ettiklerini aktardı.

Döngüsel ekonomi yaklaşımlarının olduğunu anlatan Bulgurlu, bununla sektörde sürdürülebilirlik alanındaki dönüşüme somut uygulamalarla öncülük ettiklerini vurguladı.

Bulgurlu, 'Bilim Temelli Hedefler' girişimleri (SBTi) tarafından onaylı 2050 hedefi doğrultusunda net sıfır yolculuğunda kararlılıkla yürüdüklerine dikkati çekti.

Söz konusu yaklaşımlarının operasyonel performanslarında da somut karşılık bulduğuna işaret eden Bulgurlu, 'Üretim süreçlerimizde 59901 GJ enerji tasarrufu sağlarken, verimlilik projelerimizle 5 bin 800 ton CO2e emisyonun önüne geçtik. Bugün, düşük karbonlu ürünler toplam gelirimizin yüzde 71,5'ini oluştururken, enerji verimli ürünler bu payın önemli bir bölümüne sahip.' ifadelerini kullandı.

Bulgurlu, 2024'te ürünlerinde 27 bin 835 ton geri dönüştürülmüş plastik kullandıklarını vurgulayarak, '1,86 milyon atık elektrikli-elektronik ürünü yeniden ekonomiye kazandırdık. Yenilenebilir enerji alanında 90,2 MW kurulu güce ulaştık. Küresel yenileme ağı aracılığıyla 2024'te 114 binden fazla ürünün ömrünü uzattık.' değerlendirmesini yaptı.

Çevresel yatırım ve harcamalarının 2024'te 6 milyar lirayı aştığını belirten Bulgurlu, şunları kaydetti:

'Corporate Knights ve Karbon Saydamlık Projesi gibi küresel ölçekte titiz metodolojilere sahip kuruluşlardan aldığımız bu değerlendirmeler, yaklaşımımızın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu bir kez daha gösteriyor. Kaynakları verimli kullanarak, çevresel ve toplumsal sorumluluğumuzu iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak sürdürmeye devam edeceğiz.'