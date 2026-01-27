BIST 13.206
Sivasspor-Amedspor maçında kriz! Hakemler istifa etti

Sivasspor ile Amedspor arasında oynanan maçtaki tartışmalı ofsayt kararı sonrası Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen'in istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor Kulübü, maçın ardından rakip takımın attığı golün ofsayt olduğunu savunarak, Merkez Hakem Kurulu'nun söz konusu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başlattığını bildirdi.

Sivasspor Kulübünden "İkinci ofsaytımsı vakası" başlığıyla yapılan açıklamada, karşılaşmanın ardından ilgili pozisyona dair maçın tekrar görüntülerinin kulüp tarafından detaylı şekilde incelendiği belirtilerek, “Kulübümüz, hakem hatası olduğunu kesinleştirmeden ve resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna açıklama yapma konusunda her zaman sorumlu ve temkinli bir yaklaşım benimsemektedir.”  denilmiş ve  gerekli adımların atılacağı vurgulanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Sivasspor Başkanı Burak Özçoban hakemlerin istifa ettiğini duyurdu. Özçoban, büyüksivastv'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Amedspor ile oynadığımız maçta yediğimiz gol ofsayt. Mecnun Başkan ile görüştüm. VAR hakemleri Serkan Çimen ve Alper Çetin istifalarını verdiler.

Gerekli işlemler yapıldı. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Art niyet sezdiğimiz anda tüylerimiz diken diken oluyor. O noktada biz üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Bugün gereken yapıldığı için mutluyuz, iki puanımız gitti."

