Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Eyüpspor maçı sonrası açıklama yapan Sergen Yalçın transfer istediği bölgeleri anlattı. İşte Yalçın'ın sözleri:

"Tammy Abraham'ın yerine forvet transferi olacak mı?"

"Transfer planlamalarımız var. Oyuncularla görüşüyoruz. Sona geldiğimiz oyuncular vardı ama %95'e %5 oluyor, bazen alamıyorsunuz. Seviye üstü takıma katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. herkes çalışıyor. Biz, yönetim, herkes çalışıyor. Umarım eksik bölgeleri kalan sürede 3-4 oyuncu ile doldurabiliriz."

TRANSFER İSTEDİĞİ BÖLGELERİ AÇIKLADI

"Hangi bölgelere transfer istiyorsunuz?"

"8 taneye yakın oyuncu ile ayrıldık. Zaten büyük bölümü planlamada yoktu. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, forvet, kenar... 3-4 tanesini bulduk ama alamadık. Son dakikada işler bozuldu. Çalışıyoruz ama ekonomik tarafına da bakmak lazım."

"Abraham ve Rafa Silva'nın ayrılmaları neredeyse bundan sonrası için 60 Milyon euro avantaj sağladı. Bir değişim süreci söz konusu, ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık. Yer doldurma konusunda çok hızlı hareket edemiyoruz. Devre arası transfer kolay değil. Kime gitsek 20 milyon euro, 30 milyon euro isteniyor. Yaz transferi olsa durum başka olurdu. Çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz."