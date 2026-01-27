BIST 13.121
DOLAR 43,41
EURO 51,64
ALTIN 7.097,73

Galatasaray'dan sağ bek transferi! Pedro Malheiro geliyor...

|
Galatasaray'dan sağ bek transferi! Pedro Malheiro geliyor...

Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Trabzonspor'un sağ beki Malheiro Galatasaray kadrosuna dahil oluyor.

Galatasaray'dan sağ bek transferi! Pedro Malheiro geliyor... - Resim: 1

Sarı-kırmızılılar, sağ beke yaz transfer döneminde transfer ettiği Wilfried Singo'dan sakatlıkların da etkisiyle istediği verimi alamadı.

16
Galatasaray'dan sağ bek transferi! Pedro Malheiro geliyor... - Resim: 2

Galatasaray, Singo'nun sakatlıkları ve Fildişili futbolcuyu stoperde kullanma planı nedeniyle sağ bek arayışlarına başladı.

26
Galatasaray'dan sağ bek transferi! Pedro Malheiro geliyor... - Resim: 3

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ İSİM

Sarı-kırmızılı takımın gündemine tanıdık bir isim geldi. Galatasaray, Trabzonspor'un eski sağ beki Pedro Malheiro ile ilgileniyor.

36
Galatasaray'dan sağ bek transferi! Pedro Malheiro geliyor... - Resim: 4

Portekiz'den O'Jogo'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wasl forması giyen 25 yaşındaki Malheiro, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında yer alıyor.

46