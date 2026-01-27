Galatasaray'dan sağ bek transferi! Pedro Malheiro geliyor...
Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Trabzonspor'un sağ beki Malheiro Galatasaray kadrosuna dahil oluyor.
Sarı-kırmızılılar, sağ beke yaz transfer döneminde transfer ettiği Wilfried Singo'dan sakatlıkların da etkisiyle istediği verimi alamadı.
Galatasaray, Singo'nun sakatlıkları ve Fildişili futbolcuyu stoperde kullanma planı nedeniyle sağ bek arayışlarına başladı.
GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ İSİM
Sarı-kırmızılı takımın gündemine tanıdık bir isim geldi. Galatasaray, Trabzonspor'un eski sağ beki Pedro Malheiro ile ilgileniyor.
Portekiz'den O'Jogo'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wasl forması giyen 25 yaşındaki Malheiro, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında yer alıyor.