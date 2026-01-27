Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı

Avrupa kupalarında 336. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 335 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 460 kez havalandırırken, kalesinde 507 gol gördü.