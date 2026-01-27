Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi son idmanını gerçekleştiren Galatasaray'ın yıldızlarından biri bu idmanda yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Manchester takımı ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.
Son maçlar öncesinde ilk 24'e kalmak için avantajlı konumda olan Galatasaray, Manchester City karşısında alacağı puan ve puanlarla ligi daha üst sırada tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların, İngiliz takımına mağlup olması durumunda diğer müsabakaların sonucuna göre sıralaması belli olacak.
Avrupa kupalarında 336. maç
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 335 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 119 kez galip gelirken, 126 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 460 kez havalandırırken, kalesinde 507 gol gördü.
Devler Ligi'nde 130. müsabaka
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 129 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 131 gole karşı, kalesinde 219 gole engel olamadı.