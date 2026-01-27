BIST 13.154
DOLAR 43,40
EURO 51,56
ALTIN 7.098,30
HABER /  SPOR

Alperen Şengün Kevint Durant ikilisi galibiyeti getirdi

Alperen Şengün Kevint Durant ikilisi galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 33 sayı attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 108-99 yendi.

Abone ol

Toyota Center'da Grizzlies'i ağırlayan Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets, Alperen Şengün'ün 33 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve Kevin Durant'in 33 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 blokluk katkısıyla sezonun 28. galibiyetine ulaştı.

Art arda 3, bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr ve Santi Aldama 17'şer sayı kaydetti.

Doncic'ten 46 sayı

Los Angeles Lakers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 129-118'lik skorla geçti.

Batı Konferansı 5'incisi Lakers'ta Luka Doncic 46 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, LeBron James 24 ve Rui Hachimura 23 sayıyla sezonun 28. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bulls'ta Coby White'ın 23 ve Ayo Dosunmu'nun 20 sayısı, bu sezonki 23. yenilgiyi önleyemedi.

Milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers'ın Charlotte Hornets'a 130-93 yenildiği müsabakayı 2 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği
Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği
Tosyalı Holding Cezayir'deki tesisiyle dünya DRI üretim rekorunu kırdı
Tosyalı Holding Cezayir'deki tesisiyle dünya DRI üretim rekorunu kırdı
Metro Türkiye'den ramazan ayına özel erzak paketleri
Metro Türkiye'den ramazan ayına özel erzak paketleri
Arnavutköy'deki İETT kazasından acı haber
Arnavutköy'deki İETT kazasından acı haber
İsrail Parlamentosu'nda konuştu! Başbakan Edi Rama'dan "Türkiye" sözleri
İsrail Parlamentosu'nda konuştu! Başbakan Edi Rama'dan "Türkiye" sözleri
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı
İletişim Başkanlığı Ermenistan’a yardım iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı Ermenistan’a yardım iddialarını yalanladı
Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor? Son haline bakın 7 CHP'li başkan da var
Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor? Son haline bakın 7 CHP'li başkan da var
Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak
Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!