Uyuşturucu taciri Çetin Gören'in cep telefonundan çıkan görüntü polisi bile şaşırttı

Atlantik Okyanusu'nda 10 ton uyuşturucu yakalanan gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında bulunan Çetin Gören'in cep telefonundan çıkan görüntü, polisi şaşkına çevirdi. Gören uyuşturucu sevkıyatıyla ilgili ayrıntıları kızına masal anlatır gibi anlattı.

Atlantik’te ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya ilişkin soruşturma çok yönlü sürerken, tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Çetin Gören’e ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada Gören’in cep telefonundaki video kayıtları güvenlik güçleri tarafından incelendi.



İncelemelerde, 15 Kasım 2025 tarihinde çekilen iki ayrı videoda Gören’in bebeğine masal olarak anlattığı konuşmaların aslında Güney Amerika merkezli uyuşturucu sevkıyatına ilişkin ayrıntılar içerdiği tespit edildi.

NTV'de yer alan habere göre örgüt kurma, uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçlarından tutuklanan Gören'in cep telefonundaki video kaydında, “bitkiler ve çiçekler” üzerinden yaptığı anlatımda kokain ve marihuanaya doğrudan atıfta bulunduğu, farklı ülkelerden temin edilen uyuşturucu maddelerin özelliklerini karşılaştırdığı belirlendi.

Bu videoda Gören’in, “Çiçekler ikiye ayrılır. Birinci koka çiçeği, ikinci marihuana çiçeği. Marihuana çiçekleri bunların özü. Tabii İspanya otu var, ondan sonra Arnavut otu var, Tayland otu var.., " dediği öğrenildi.





Yetkililer, söz konusu video kayıtlarının soruşturma dosyasına delil olarak girdiğini bildirdi.