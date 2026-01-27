BIST 13.131
DOLAR 43,40
EURO 51,55
ALTIN 7.103,23
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucu taciri Çetin Gören'in cep telefonundan çıkan görüntü polisi bile şaşırttı

Uyuşturucu taciri Çetin Gören'in cep telefonundan çıkan görüntü polisi bile şaşırttı

Atlantik Okyanusu'nda 10 ton uyuşturucu yakalanan gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında bulunan Çetin Gören'in cep telefonundan çıkan görüntü, polisi şaşkına çevirdi. Gören uyuşturucu sevkıyatıyla ilgili ayrıntıları kızına masal anlatır gibi anlattı.

Abone ol

Atlantik’te ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya ilişkin soruşturma çok yönlü sürerken, tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Çetin Gören’e ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada Gören’in cep telefonundaki video kayıtları güvenlik güçleri tarafından incelendi. 

İncelemelerde, 15 Kasım 2025 tarihinde çekilen iki ayrı videoda Gören’in bebeğine masal olarak anlattığı konuşmaların aslında Güney Amerika merkezli uyuşturucu sevkıyatına ilişkin ayrıntılar içerdiği tespit edildi.

NTV'de yer alan habere göre örgüt kurma, uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçlarından tutuklanan Gören'in cep telefonundaki video kaydında, “bitkiler ve çiçekler” üzerinden yaptığı anlatımda kokain ve marihuanaya doğrudan atıfta bulunduğu, farklı ülkelerden temin edilen uyuşturucu maddelerin özelliklerini karşılaştırdığı belirlendi.

Bu videoda Gören’in, “Çiçekler ikiye ayrılır. Birinci koka çiçeği, ikinci marihuana çiçeği. Marihuana çiçekleri bunların özü. Tabii İspanya otu var, ondan sonra Arnavut otu var, Tayland otu var.., " dediği öğrenildi. 


NTV
Yetkililer, söz konusu video kayıtlarının soruşturma dosyasına delil olarak girdiğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret
Taliban'dan kız çocukları ve kadınların geleceğini bitiren karar!
Taliban'dan kız çocukları ve kadınların geleceğini bitiren karar!
AJet'ten büyük kampanya! 9 dolara yurt dışı seyahati...
AJet'ten büyük kampanya! 9 dolara yurt dışı seyahati...
Alperen Şengün Kevint Durant ikilisi galibiyeti getirdi
Alperen Şengün Kevint Durant ikilisi galibiyeti getirdi
Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği
Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği
Tosyalı Holding Cezayir'deki tesisiyle dünya DRI üretim rekorunu kırdı
Tosyalı Holding Cezayir'deki tesisiyle dünya DRI üretim rekorunu kırdı
Metro Türkiye'den ramazan ayına özel erzak paketleri
Metro Türkiye'den ramazan ayına özel erzak paketleri
Arnavutköy'deki İETT kazasından acı haber
Arnavutköy'deki İETT kazasından acı haber
İsrail Parlamentosu'nda konuştu! Başbakan Edi Rama'dan "Türkiye" sözleri
İsrail Parlamentosu'nda konuştu! Başbakan Edi Rama'dan "Türkiye" sözleri
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı