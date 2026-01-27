BIST 13.131
DOLAR 43,40
EURO 51,55
ALTIN 7.103,23
HABER /  SAĞLIK

Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok

Hindistan’daki Nipah virüsü salgını, dünyayı yeniden maske ve mesafe günlerine döndürme endişesi oluşturdu. Ölüm oranının yüksek olduğu bu virüse karşı henüz bir ilaç veya aşı bulunmadığını vurgulayan Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Hastalık grip gibi başlayıp beyin iltihabına dönüşebiliyor. Asya seyahatinden dönenler 45 gün boyunca kendini izlemeli” uyarısında bulundu.

Abone ol

Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşan ve ölüm oranı çok yüksek olan tehlikeli bir zoonotik enfeksiyon olarak biliniyor. Özellikle Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülen bu virüs, zaman zaman ölümcül salgınlara yol açmasıyla dikkat çekiyor. Son olarak Hindistan’da tespit edilen yeni vakalar sonrası bölgede önlemler artırılırken, salgının yeniden gündeme gelmesi “Nipah virüsü küresel bir tehdit mi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Nipah virüsüne karşı spesifik bir antiviral tedavi bulunmadığını vurgulayan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, hastalıkla mücadelede en etkili yöntemin korunma olduğunu belirtti.

AĞIR SOLUNUM VE BEYİN ENFEKSİYONUNA YOL AÇABİLİR

Hastalığın basit belirtilerle başlayabileceğini ancak hızla ağır tablolara ilerleyebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Diktaş, “Ateş, kas ağrıları, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle başlayan hastalık, bazı olgularda ağır solunum yetmezliğine ya da beyin enfeksiyonu olan ensefalite kadar ilerleyebilmektedir. Bu durum, hastalığın ölümcüllüğünü artıran en önemli faktörlerden biridir” ifadelerini kullandı.

SEYAHAT EDENLERE ÖNEMLİ UYARI

Türkiye’nin Nipah virüsünün doğal olarak görüldüğü ülkeler arasında yer almadığını belirten Doç. Diktaş, “Ülkemiz bu yarasaların doğal yaşam alanı içerisinde yer almamaktadır. Ancak Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerine seyahat eden vatandaşlarımızın dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Bu ülkelere seyahat eden kişilerin açıkta satılan yiyeceklerden, meyve sularından ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kesinlikle kaçınması gerekir. Ayrıca meyve yarasalarının bulunduğu alanlarda temas riskine karşı son derece dikkatli olunmalıdır” diye konuştu.

BELİRTİLER 45 GÜNE KADAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Nipah virüsünün kuluçka süresinin uzun olabildiğini hatırlatan Doç. Diktaş, “Virüsle temas sonrası belirtiler genellikle 4 ila 14 gün içinde ortaya çıksa da bu süre 45 güne kadar uzayabilmektedir. Bu nedenle riskli bölgelere seyahat eden kişiler, dönüş sonrası bu süre boyunca kendilerini yakından izlemelidir. Seyahat öyküsü olan kişilerde ateş, solunum sıkıntısı, bilinç değişikliği gibi belirtiler ortaya çıkarsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve seyahat bilgisi sağlık çalışanlarıyla paylaşılmalıdır. Erken farkındalık hem bireysel hem de toplumsal korunma açısından kritik önemdedir.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı
İletişim Başkanlığı Ermenistan’a yardım iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı Ermenistan’a yardım iddialarını yalanladı
Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor? Son haline bakın 7 CHP'li başkan da var
Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor? Son haline bakın 7 CHP'li başkan da var
Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak
Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Sivasspor-Amedspor maçında kriz! Hakemler istifa etti
Sivasspor-Amedspor maçında kriz! Hakemler istifa etti
Arçelik çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel başarılarını sürdürüyor
Arçelik çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel başarılarını sürdürüyor