110 kişi karantinada! Covid-19'dan sonra ölümcül virüs yayılıyor! Tedavisi ve aşısı yok...
Aşısı ve kesin bir tedavisi bulunmayan Nipah virüsü, yeniden küresel endişe yaratıyor. Ölüm oranı yüzde 75’e kadar çıkan virüs, hayvanlardan insanlara ve temas yoluyla bulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, Nipah’ı yeni bir salgın riski nedeniyle yakından izliyor. Peki Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır, kritik belirtiler neler?
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde Nipah virüsü alarmı var. Yerel bir salgının ardından yetkililer, virüsün yayılmaması için yoğun bir mücadele yürütüyor. Ayın başında iki sağlık çalışanının Nipah şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrası yaklaşık 110 kişi karantinaya alındı. Bu kişiler, doğrulanmış vakalarla temas etmişti. Yapılan testlerin tamamı ise negatif çıktı.
Nipah virüsü genellikle hayvanlardan insanlara bulaşıyor ve oldukça ölümcül kabul ediliyor.
En kritik nokta ise şu: Virüsün şu an için bilinen bir aşısı ya da kesin bir tedavisi yok. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Nipah’ı; Ebola, Zika ve Covid-19 ile birlikte, küresel salgın riski taşıyan ve öncelikli araştırılması gereken hastalıklar arasında gösteriyor.
Nipah virüsü nasıl bulaşıyor?
Nipah sadece hayvanlardan geçen bir virüs değil. Enfekte kişilerle temas ya da virüsle kirlenmiş gıdalar da bulaşma yolu olabiliyor.
Özellikle meyve yarasalarının tükürük veya idrarıyla temas etmiş meyveler ve çiğ hurma suyu riskli kabul ediliyor. Bangladeş ve Hindistan gibi bazı Asya ülkelerinde neredeyse her yıl vaka görülüyor.
Belirtiler neler?
Hastalık bazı kişilerde hiç belirti vermeyebiliyor. Ancak ağır vakalarda tablo hızla değişiyor.
İlk belirtiler genelde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı şeklinde başlıyor. Ardından baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve sinir sistemiyle ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Bazı hastalarda zatürre ve solunum yetmezliği görülürken, ağır vakalar beyin iltihabı, nöbet ve kısa sürede komayla sonuçlanabiliyor.
Kuluçka süresi çoğunlukla 4 ila 14 gün arasında, ancak 45 güne kadar uzadığı da biliniyor. Ölüm oranı ise yüzde 75’e kadar çıkabiliyor.
Aşı ya da tedavi var mı?
Ne yazık ki hayır. Nipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı ya da özel bir tedavi bulunmuyor. Uygulanan yöntemler, yalnızca belirtileri hafifletmeye ve hastayı desteklemeye yönelik.