110 kişi karantinada! Covid-19'dan sonra ölümcül virüs yayılıyor! Tedavisi ve aşısı yok...

Nipah virüsü nasıl bulaşıyor?

Nipah sadece hayvanlardan geçen bir virüs değil. Enfekte kişilerle temas ya da virüsle kirlenmiş gıdalar da bulaşma yolu olabiliyor.

Özellikle meyve yarasalarının tükürük veya idrarıyla temas etmiş meyveler ve çiğ hurma suyu riskli kabul ediliyor. Bangladeş ve Hindistan gibi bazı Asya ülkelerinde neredeyse her yıl vaka görülüyor.