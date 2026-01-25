BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  SAĞLIK

Çocukları hastalıklardan kurtarıyor! Tarhana, boza ve kefir çocukların bağırsaklarına kalkan oluyor

Soğuk havalarla birlikte çocuklarda artan enfeksiyonların arkasında yalnızca virüsler değil, yanlış beslenme alışkanlıkları da yer alıyor. Medipol Sağlık Grubu Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, bağırsak sağlığının çocukların bağışıklık sisteminin temelini oluşturduğunu vurgularken, tarhana, kefir ve boza gibi geleneksel besinlerin koruyucu rolüne dikkat çekti.

Abone ol

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çocuklarda üst solunum yolu ve mide-bağırsak enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo yalnızca mevsimsel virüslerle açıklanamıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, yanlış beslenme, hazır gıdalar ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, çocukların bağırsak mikrobiyotasını zayıflatarak bağışıklık sistemini savunmasız bıraktığını belirtti.

“VÜCUDUN EN ÖNEMLİ SAVUNMA HATTI BAĞIRSAKLARDA”

Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çocukları enfeksiyonlara karşı koruduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bayrak, “Vücudumuzun en önemli savunma mekanizması bağırsaklarda. Bu dengeyi sağlayan da bağırsak bakterileri. Eğer bu dost bakterileri doğru beslemezsek enfeksiyonlar hem daha sık görülür hem de daha ağır seyreder. Kış mevsimiyle birlikte çocuklar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum da enfeksiyon riskini arttırıyor. Yanlış beslenme de bu riski katlıyor. Beslenmemiz bozuldukça bağırsak mikrobiyotamız zayıflıyor. Bu da çocukların öksürük, hırıltı ve geçmeyen hastalıklarla daha sık karşılaşmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

PROBİYOTİK ZENGİNİ GELENEKSEL BESİNLER ÖNE ÇIKIYOR

Bağırsak sağlığını korumanın en etkili yolunun doğru beslenme olduğunu ifade eden ve özellikle geleneksel besinlerin önemine dikkat çeken Doç. Bayrak, “Ev yapımı yoğurt, tarhana, kefir, boza, ayran, baklagiller ve liften zengin sebzeler bizim doğal probiyotik kaynaklarımız. Ne yazık ki artık bu tür yiyeceklerle beslenen çocukları parmakla sayıyoruz. Çocukların beslenme alışkanlıkları aile içinde şekilleniyor. Bu tür yiyecekleri tüketmeyen ebeveynlerin çocukları da tüketmiyor. En önemli görev anne babalara düşüyor. Sağlıklı beslenme kültürü evde başlıyor. Antibiyotik çok faydalı ama gereksiz kullanıldığında bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Bu da bağışıklığı zayıflatıyor. Gerekli durumlarda elbette kullanılmalı ama her ateşte antibiyotik doğru değil. Antibiyotik kullanırken mutlaka probiyotik de alınmalı.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika teklifi geldi En-Nesyri transfer görüşmelerini askıya aldı
Son dakika teklifi geldi En-Nesyri transfer görüşmelerini askıya aldı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu
ABD'de göçmen polisi yine can aldı Trump konuştu Minesota Valisi tepki gösterdi
ABD'de göçmen polisi yine can aldı Trump konuştu Minesota Valisi tepki gösterdi
Kar ulaşımı durdurdu! Sivasta 493 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...
Kar ulaşımı durdurdu! Sivasta 493 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...
Bahçeli ilk kez canlı yayında açıkladı! Erken seçim gündemde mi?
Bahçeli ilk kez canlı yayında açıkladı! Erken seçim gündemde mi?
Özel huzurevi fiyatları zamlandı! Yeni yıla yüzde 35 artışla girdiler
Özel huzurevi fiyatları zamlandı! Yeni yıla yüzde 35 artışla girdiler
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin gerekçeli kararına ulaşıldı
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin gerekçeli kararına ulaşıldı
Burdur'da facia gibi kaza! Tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Burdur'da facia gibi kaza! Tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bahçeli'den çok çarpıcı Kudüs önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedim ki...
Bahçeli'den çok çarpıcı Kudüs önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedim ki...
İBB kreşinde skandal! Bakan Göktaş: Maalesef farklı ihbarlar geliyor
İBB kreşinde skandal! Bakan Göktaş: Maalesef farklı ihbarlar geliyor
Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu, kimler yararlanacak?
Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu, kimler yararlanacak?
Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!
Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!