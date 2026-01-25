BIST 12.993
Özel huzurevi fiyatları zamlandı! Yeni yıla yüzde 35 artışla girdiler

İstanbul’da özel huzurevinde kalmayı düşünenlerin bir kere daha düşünmesi gerekiyor. Zira 2026 yılının gelmesiyle fiyat tarifeleri güncellendi. Yüzde 35 oranında zam uygulanan özel huzurevlerinde en düşük fiyat aylık 20 bin lirayı bulurken, en yüksek fiyat ise aylık 100 bin TL’yi geçti.

Yeni yılla birlikte fiyatları zamlanan alanlardan biri de özel huzurevi fiyatları oldu. Yaklaşık 16 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da özel huzurevlerinin fiyatlarına yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Gelen zamla birlikte en alt seviyedeki bir özel huzurevinde kalmanın bedeli aylık 20 bin 250 lira olurken, daha iyi ve lüks imkanlardaki bir huzurevinde kalmak isteyenlerin ise aylık 106 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Aynı zamanda bu fiyatlara yüzde 10 oranında KDV de ekleniyor.

BU RAKAMLAR SADECE BAKIM ÜCRETİ

Yapılan zamlarla özel huzurevi fiyatları güncellenirken, bu rakamların sadece bakım hizmetini kapsadığı belirtiliyor. Bir otel tarzında hizmet veren huzurevleri sağlıklı yaşlıların barınma, yemek ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Bununla birlikte fizik tedavi veya diyaliz gibi sağlık desteği alan yaşlıların ödeyeceği ücret de farklılık gösteriyor.

BAKANLIĞA BAĞLI HUZUREVLERİNDE FİYAT DAHA DÜŞÜK

Huzurevleri sadece özel sektörde hizmet veren kurumlar değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde de binlerce kişi hayatına devam ediyor. Bakanlığın huzurevlerinde ise oda fiyatları ortalama 10 bin TL’de başlıyor. Bu rakamlar il ve ilçe belediyelerinde daha da düşebiliyor.

Diğer yandan huzurevlerinde kalabilmek için yaş şartı da gerekiyor. Yani parasını veren herkes istediği gibi buralara kabul edilemiyor. Bakanlığa bağlı huzurevlerinde yaş şartı 60 iken özel huzurevlerinde kalabilmek için kişinin en az 55 yaşında olması gerekiyor.

