BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  POLİTİKA

Bahçeli'den çok çarpıcı Kudüs önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedim ki...

Bahçeli'den çok çarpıcı Kudüs önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedim ki...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100'e konuştu. Bahçeli açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5’ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs’ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs’ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü fethetti, Abdülhamit Kudüs’ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 programcısı Başak Şengül'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Sayın Cumhurbaşkanı “Dünya 5’ten büyüktür” diyor. Ona şunu söyledim;

 “Hz. Ömer Kudüs’ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs’ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü fethetti, Abdülhamit Kudüs’ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?”

Tarihte Şam ve Kudüs’ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam’ı fetheden mutlaka Kudüs’ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor.

BAHÇELİ: BEN ŞEŞ ATTIM DÜŞEŞ GELDİ!

Türkiye, Ukrayna Rusya arasında diyalog kurulmasını sağlayan konumda oldu. Gazze konusunda en çok çabalayan Türkiye oldu. Bu kurula biri başkan olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanı olmalıdır. Geçen hafta salı günü grup toplantımızda bunu ifade ettim. Sonrasında Hürriyet Gazetesi “Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı” diye bizim konuşmamızla ilgili manşet atmış. Kendisine de bunu hatırlatarak dedim ki “Ben şeş beş attım; düşeş geldi.” Dolayısıyla kendisine olan desteğimiz devam etmektedir.”

ÖNCEKİ HABERLER
İBB kreşinde skandal! Bakan Göktaş: Maalesef farklı ihbarlar geliyor
İBB kreşinde skandal! Bakan Göktaş: Maalesef farklı ihbarlar geliyor
Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu, kimler yararlanacak?
Üniversite öğrencilerine af geliyor! Şartlar belli oldu, kimler yararlanacak?
Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!
Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Dev alışveriş platformundan Türkiye kararı! Müşterileri şoku atlatamadı
Dev alışveriş platformundan Türkiye kararı! Müşterileri şoku atlatamadı
Real Madrid deplasmanda 2-0 kazandı Arda Güler...
Real Madrid deplasmanda 2-0 kazandı Arda Güler...
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla İstanbul'a geldi
Şişli'de başı olmayan kadın cesedi bulundu kimliği tespit edildi
Şişli'de başı olmayan kadın cesedi bulundu kimliği tespit edildi
Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan hayatını kaybetti
Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan hayatını kaybetti
Burdur'da feci kaza tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı
Burdur'da feci kaza tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı
Malatya'da nişan törenine katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişan törenine katılan 113 kişi zehirlendi