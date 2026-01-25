Bahçeli'den çok çarpıcı Kudüs önerisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedim ki...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100'e konuştu. Bahçeli açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5’ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs’ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs’ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü fethetti, Abdülhamit Kudüs’ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 programcısı Başak Şengül'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Sayın Cumhurbaşkanı “Dünya 5’ten büyüktür” diyor. Ona şunu söyledim;

“Hz. Ömer Kudüs’ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs’ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü fethetti, Abdülhamit Kudüs’ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?”

Tarihte Şam ve Kudüs’ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam’ı fetheden mutlaka Kudüs’ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor.

BAHÇELİ: BEN ŞEŞ ATTIM DÜŞEŞ GELDİ!

Türkiye, Ukrayna Rusya arasında diyalog kurulmasını sağlayan konumda oldu. Gazze konusunda en çok çabalayan Türkiye oldu. Bu kurula biri başkan olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanı olmalıdır. Geçen hafta salı günü grup toplantımızda bunu ifade ettim. Sonrasında Hürriyet Gazetesi “Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı” diye bizim konuşmamızla ilgili manşet atmış. Kendisine de bunu hatırlatarak dedim ki “Ben şeş beş attım; düşeş geldi.” Dolayısıyla kendisine olan desteğimiz devam etmektedir.”