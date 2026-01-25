BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  GÜNCEL

Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!

Venezuala operasyonu böyle yapmış! Trump'tan gizli silah itirafı!

Venezuela'ya ABD güçlerinin yaptığı ve Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırıldığı operasyonla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak tarihinde Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına kaçırıldığı operasyona ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyon sırasında "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını söyledi.

Trump, söz konusu silahın başkent Karakas’taki saldırıları sırasında Venezuelalı güvenlik güçlerinin teçhizatının çalışmasını engellediğini öne sürerek "Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı. Bize karşı hazırlıklıydılar" ifadelerini kullandı.

"SİLAH HAKKINDA KONUŞMAYA İZNİM YOK"

Trump, silahın operasyon kapsamındaki kullanımını teyit ettiği açıklamasında silah hakkında herhangi bir detay veremeyeceğini belirterek "Çok isterdim ancak bu silah hakkında konuşmaya iznim yok" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda saldırılar sırasında görev başında olan Venezuelalı askerlerin burun kanaması yaşadığına ve kan kustuklarına yönelik saha raporlarının bulunduğunu iddia etmişti. Başka bir güvenlik görevlisinin de "açıklanamaz bir şekilde tüm radar sistemlerinin aniden kapandığına" ilişkin açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle  02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Dev alışveriş platformundan Türkiye kararı! Müşterileri şoku atlatamadı
Dev alışveriş platformundan Türkiye kararı! Müşterileri şoku atlatamadı
Real Madrid deplasmanda 2-0 kazandı Arda Güler...
Real Madrid deplasmanda 2-0 kazandı Arda Güler...
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla İstanbul'a geldi
Şişli'de başı olmayan kadın cesedi bulundu kimliği tespit edildi
Şişli'de başı olmayan kadın cesedi bulundu kimliği tespit edildi
Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan hayatını kaybetti
Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan hayatını kaybetti
Burdur'da feci kaza tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı
Burdur'da feci kaza tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı
Malatya'da nişan törenine katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişan törenine katılan 113 kişi zehirlendi
Kuzuyayla Kızak Pisti daha keyifli olacak yürüyen bant yakında hizmete giriyor
Kuzuyayla Kızak Pisti daha keyifli olacak yürüyen bant yakında hizmete giriyor
Galibiyet sonrası teknik direktörün görevine son verildi
Galibiyet sonrası teknik direktörün görevine son verildi
Okan Buruk, maç sonu taraftarlara 3’lü çektirdi
Okan Buruk, maç sonu taraftarlara 3’lü çektirdi