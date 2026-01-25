Real Madrid deplasmanda 2-0 kazandı Arda Güler...

İspanya La Liga’nın 21. haftasında Real Madrid, Villarreal’e konuk olduğu mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Arda Güler mücadeleye ilk 11’de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

La Ceramica Stadı’nda oynanan karşılaşmada Madrid ekibine üç puanı getiren goller, 47. ve 90+4. dakikalarda penaltıdan Kylian Mbappe’den geldi. Fransız yıldız, uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı panenka vuruşuyla gole çevirdi.

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler mücadeleye ilk 11’de başladı ve 80 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 51’e çıkaran Real Madrid, bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 20 maçta 49 puanı bulunan Barcelona ise ikinci sırada yer aldı. Zirve yarışındaki Villarreal ise bu yenilginin ardından 41 puanda kaldı.

La Liga’nın gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Villarreal ise Osasuna deplasmanında puan arayacak.