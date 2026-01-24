Semih Kılıçsoy İtalya'da gollerine devam ediyor

Serie A'nın 22. haftasında Cagliari, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcu Semih Kılıçsoy, takımının ilk golünü kaydetti.Abone ol
Serie A'nın 22. haftasında Cagliari, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu. Misafir takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Cagliari'nin gollerini 31'de Semih Kılıçsoy ve 47'de Palestra kaydetti.
Fiorentina'nın tek golü ise 74'te Brescianini'den geldi.
Bu sonucun ardından Cagliari, puanını 25'e yükseltti. Fiorentina ise 17 puanda kaldı.
Semih Kılıçsoy, bu sezon Serie A'daki 3. golünü kaydetti.