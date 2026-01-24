Barış Alper'in faulü sonrası kırmızı kart beklentisi

Karagümrük-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü sarı kart tartışmalara sebep oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Mücadelede Barış Alper Yılmaz'ın rakibine yaptığı faul tartışmalara sebep oldu.

Mücadelenin 68'nci dakikasın yaşanan bir ikili mücadelenin ardından Barış Alper, Çağtay Kurukalıp ile mücadeleyi girdi. Barış Alper, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Karagümrük cephesi, pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulundu.

Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart gördüğü pozisyon şu şekilde: