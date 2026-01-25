Kuzuyayla Kızak Pisti daha keyifli olacak yürüyen bant yakında hizmete giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük ilgi gören Kuzuyayla Tabiat Parkı’na yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kuzuyayla Kızak Pisti’nin yanına inşa edilen yürüyen bant sisteminin yapımı yoğun kış şartlarına rağmen sürdürülüyor. Saatte bin kişiyi taşıma kapasiteli olan yürüyen bant yakın zamanda hizmete girecek.

Abone ol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndaki kızak pistine vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kapalı yürüyen bant sistemi inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin kış sezonu hazırlıkları kapsamında hayata geçireceği proje ile kayak severlerin piste erişiminde konforun artırılması hedefleniyor.

96 metre uzunluğunda iki buçuk metre genişliğinde inşa edilen yürüyen bant sistemi inşa çalışmaları kapsamında kızak pist alanı zemini yüzde 12 eğimli olacak şekilde kazı ve yürüyüş bant altı zemin iyileştirme çalışmaları, 3,50 metrex2,50 metre ebatlarında istasyon temel betonu ile 4,00 metrex2,90 metre ebatlarında istasyon temel betonun dökümü gerçekleştirildi.

SAATTE BİN KİŞİYİ TAŞIYABİLECEK

Atölye ortamında mekanik ve elektronik aksam üretimi tamamlanan modüllerin şantiyeye nakli yapılmaya başlandı. Bu kapsamda üst istasyon, alt istasyon ve yürüyen bant mekanik akşamların modüllerin montaj çalışmalarına devam ediliyor. Yürüyen bant tamamlandığında saatte bin kişiyi taşıyabilmesi hedefleniyor.

MODERN VE GÜVENLİ TASARIM

Yaklaşık yüzde 12 eğimle tasarlanan yeni sistem, maksimum 0,7 metre/saniye hıza ve bin kişilik kapasiteye sahip olacak. Motor sürücüsü sayesinde hız ayarı kontrollü şekilde yapılabilecek. Bant genişliği 600 mm olan, sürüş ve dönüş istasyonları ile kapalı çatı sistemi sayesinde güvenli kullanım sağlayacak olan yürüyen kapalı bant, ziyaretçilere konforlu ve güvenli bir deneyim sunacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÖN PLANDA

Kuzuyayla Kızak Pisti’ne yapılacak olan yürüyen bantta güvenlik önlemleri ön planda olacak. Buna göre kapalı çatı sistemi iç genişliği minimum 2 metre olacak ve her 25 metrede bir acil çıkış kapısı, her 4 metrede ise bir LED aydınlatmalar yer alacak. Yolcuların istem dışı teması ve düşme riskine karşı 2 metre mesafe bırakılacak ve bu mesafe fotosel sistemi ile kontrol edilecek.

AKILLI VE ENERJİ TASARRUFLU SİSTEM

Sistem, belirli bir süre yolcu olmadığında enerji tasarrufu için bekleme moduna geçecek. Alt istasyondan yolcu geçişi algılandığında ise otomatik olarak çalışacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yatırım ile Kuzuyayla Kızak Pisti’ni daha güvenli, modern ve keyifli bir deneyim sunan pist hâline getirmeyi hedefliyor.