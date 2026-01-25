BIST 12.993
Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, kış mevsiminin başlangıcından bu yana İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği bölgede 10 çocuğun soğuk sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı
Açıklamada, "3 aylık Ali Ebu Zur, aşırı soğuk nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan hayatını kaybetti - Resim: 0

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.


Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

