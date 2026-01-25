BIST 12.993
Burdur'da feci kaza tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Burdur'da feci kaza tır ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Antalya - Isparta kara yolu Kazak tünellerinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 364 plakalı otomobil, 33 AZV 518 plakalı otomobil ile 33 AJM 358 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

