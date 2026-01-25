Son dakika teklifi geldi En-Nesyri transfer görüşmelerini askıya aldı

Fenerbahçe'nin, transferi için Juventus ile anlaştığı Youssef En-Nesyri'ye son dakikada beklenmedik bir teklif daha geldiği ve Faslı golcünün, İtalyan kulübüyle görüşmelerini askıya aldığı iddia edildi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a transferin sıcak bir gelişme yaşanıyor. Kulüpler arasındaki anlaşma kesinleşmiş olsa da, oyuncunun transfer için henüz onay vermediği ve son birkaç saattir geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için Sevilla da devreye girdi ve Faslı futbolcu, kariyerinde önemli bir yere sahip olan eski kulübünden gelen teklifle kafa karışıklığı yaşıyor.

Juventus ile anlaşan Fenerbahçe yönetiminin ise golcü oyuncuya iki seçenek sunduğu ve "Ya Juventus'a transfer ol ya da İstanbul'da kal" dediği ileri sürüldü.

En-Nesyri'nin henüz kesin bir karar vermediği ve İtalya'ya gitmesi beklenirken menajeriyle görüşmek için Türkiye'de kaldığı belirtildi.

Haber detayında, İstanbul'da bulunan Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin ise bu nedenle oyuncuyu alamadan geri döneceği ve görüşmelerin şimdilik askıda kaldığı ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin uzaktan devam edeceği ve İtalyan kulübünün, Youssef En-Nesyri'ye pazartesi gününe kadar süre verdiği öne sürüldü.