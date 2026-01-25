Şişli'de başı olmayan kadın cesedi bulundu kimliği tespit edildi

Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası, bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgunda götürdü.

Polisin inceleme ve araştırmasında, cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.