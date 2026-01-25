BIST 12.993
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya’daki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 12’sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonda örgütün yönetici kadrosunun da hedef alındığı belirtilirken, şüphelilerin adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi ağır suçlara karıştığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, elebaşı yurt dışında tutuklu bulunan R.B.’nin yönettiği Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya’daki yapılanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonun, örgütün kentteki sorumlusu olduğu belirtilen H.A. ile birlikte hareket eden şüphelileri hedef aldığı aktarıldı.

Yerlikaya, operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Şüphelilerin, silahlı suç örgütü faaliyetleri çerçevesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla hareket ettikleri; adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi suçlara karıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonda bir uzun namlulu silah ile üç ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini de paylaşan Yerlikaya, amaçlarının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, organize suç örgütlerine asla müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti ve operasyonda görev alan tüm yetkililere teşekkür etti.

