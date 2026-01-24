BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, hayatını kaybetti.

AK Parti Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada yeni gelişme
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada yeni gelişme
Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı
Vadeleri sona eren KKM hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı
Prof. Dr. Sözbilir'den Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den Balıkesir'deki depremlere ilişkin açıklama
Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
Abdullah Özdemir: Çocukların güvenliği her şeyin üzerinde
Abdullah Özdemir: Çocukların güvenliği her şeyin üzerinde
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...
Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...
Faruk Acar’dan CHP’ye kreş eleştirisi: Ruhsatsız ve denetimsiz...
Faruk Acar’dan CHP’ye kreş eleştirisi: Ruhsatsız ve denetimsiz...
Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz
Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!
Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık
Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık
Donald Trump, İran'ı 'yakından izliyoruz' diyerek tehdit etti
Donald Trump, İran'ı 'yakından izliyoruz' diyerek tehdit etti