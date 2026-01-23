Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...

Gazeteci Bahar Feyzan, Hasan Cemal’in “Evet, ben de Rojava’nın yanındayım!” başlıklı yazısına sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.Abone ol
Feyzan, paylaşımında Hasan Cemal’e seslenerek, “Bu mücadeleye Kuzey Irak ya da Suriye’nin batısında devam etmelisiniz. Londra’daki evinizden ahkâm kesmek yerine gidin, göğüs göğüse mücadele edin” ifadelerini kullandı.
Feyzan açıklamasının devamında, Türkiye’nin güvenlik tezlerini gayrimeşru sayanlara karşı durulmaması gerektiğini savunarak, “Bırakınız gitsinler” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.