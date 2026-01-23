BIST 12.993
Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...

Gazeteci Bahar Feyzan, Hasan Cemal’in “Evet, ben de Rojava’nın yanındayım!” başlıklı yazısına sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

Feyzan, paylaşımında Hasan Cemal’e seslenerek, “Bu mücadeleye Kuzey Irak ya da Suriye’nin batısında devam etmelisiniz. Londra’daki evinizden ahkâm kesmek yerine gidin, göğüs göğüse mücadele edin” ifadelerini kullandı.

Feyzan açıklamasının devamında, Türkiye’nin güvenlik tezlerini gayrimeşru sayanlara karşı durulmaması gerektiğini savunarak, “Bırakınız gitsinler” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Faruk Acar’dan CHP’ye kreş eleştirisi: Ruhsatsız ve denetimsiz...
Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!
Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık
Donald Trump, İran'ı 'yakından izliyoruz' diyerek tehdit etti
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi
Hakan Fidan: bölgemiz asla eskisi gibi olmayacak
Bahçeli’den Ahmet Özer kararına tepki: Mahşeri vicdanda karşılığı yoktur
Halep, Deyrizor ve Rakka’da olağanüstü hal sona erdi
Galatasaray Noa Lang transferini açıkladı
Hatay'daki lastik deposunda korkutan yangın
