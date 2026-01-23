Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık

Gazeteci Ferhat Murat, Ekol TV hakkında yürütülen kara para soruşturmasına ilişkin bir haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Ferhat Murat, Ekol TV hakkında yürütülen kara para soruşturmasına ilişkin yayımlanan bir haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Söz konusu haberde, soruşturmanın şüphelilerinden Emrah Doğru’nun yasal yollarla yurt dışına çıktığının iddia edilmesine gönderme yapan Murat, "‘Yasal yollarla yurtdışına nasıl kaçılacağı’ konusunda biraz bilgi verseler de öğrensek…" ifadelerini kullandı.

Ferhat Murat, paylaşımında ayrıca bugün Emrah Doğru ile birlikte İstanbul’da kahvaltı yaptıklarını belirterek iddialara ilişkin kamuoyunda oluşan algıya dikkat çekti.

İşte Ferhat Murat'ın o paylaşımı: