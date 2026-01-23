BIST 12.993
ABD’den İran’a yeni petrol yaptırımları

ABD'den İran'a yeni petrol yaptırımları

ABD, İran yönetiminin protestoculara yönelik baskılarını gerekçe göstererek Tahran’a yönelik yeni petrol yaptırımlarını devreye aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolünü yabancı pazarlara taşıdığı belirtilen 9 gemi ve bunlarla bağlantılı 8 şirketin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın, Tahran yönetiminin "göstericilere baskı uygulamak için" kullandığı fonların kesilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

ABD'DEN İRAN'A YENİ PETROL YAPTIRIMLARI

Açıklamada, Hindistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerde bulunan 9 gemi ile bunlarla bağlantılı 8 şirketin, yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrolü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı ifade edildi.

Bu gemiler ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirilen açıklamada, ABD yönetiminin, protestocuların öldürülmesi nedeniyle Tahran üzerindeki baskıyı bu şekilde artırdığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırımlar için "Tahran'ın, barışçıl protestoculara yönelik acımasız baskısını ve İran halkına yönelik ihlallerini gizlemek için internet erişimini kapatmasını" gerekçe gösterdi.

TRUMP, 'İRAN'A DOĞRU GİDEN ÇOK SAYIDA GEMİMİZ VAR' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde yaptığı açıklamada, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz." demişti.

