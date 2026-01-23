BIST 12.993
Galatasaray Noa Lang transferini açıkladı

Galatasaray Noa Lang transferini açıkladı

Galatasaray, Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang’ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Lang için Napoli’ye 2 milyon euro geçici transfer bedeli ödeyecek, futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret verilecek.

Galatasaray, Napoli'nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Noa Noell Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
" ifadelerine yer verildi.

Noa Lang kariyeri

Profesyonel futbol hayatına Ajax'ta başlayan Lang, 2020'de Club Brugge'e kiralandı.

Burada geçirdiği sezonun ardından Belçika takımına transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Club Brugge formasını 2 sezon daha terletti ve 2023'te PSV'nin yolunu tuttu.

PSV'de geçirdiği 2 sezonda 2 kez Eredivisie şampiyonluğu yaşayan Hollandalı kanat oyuncusu 2025 yazında Napoli'ye transfer oldu.

Bu sezon Serie A'da çıktığı 18 maçta 1 gol atarken 2 asist katkısında bulundu. Lang ayrıca İtalyan kulübüyle İtalya Süper Kupası'nı da kazandı.

