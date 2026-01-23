Faruk Acar’dan CHP’ye kreş eleştirisi: Ruhsatsız ve denetimsiz...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimini hedef alarak, “en büyük proje” olarak tanıtılan kreşlerin ruhsatsız ve denetimsiz oyun evleri olduğunu dile getirdi.

Acar, CHP’nin “en büyük proje” olarak tanıttığı kreş uygulamalarının gerçekte ruhsatsız ve denetimsiz oyun evleri olduğunu söyleyerek, çocukların istismar edildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı denetimlerinin bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığını belirtti.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan kreşlerle ilgili iddiaları hatırlatan Acar, söz konusu yapının “reklamla büyütülen, vurguna dayalı bir düzen” olduğunu ifade etti.

İşte Faruk Acar'ın o paylaşımı: