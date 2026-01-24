BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta Marmara Bölgesi'nde de hissedildi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.04 kilometre olarak kaydedildi.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde de hissedildi.

“OLUMSUZ BİR DURUM GÖZÜKMÜYOR”

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, tv100’e özel yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 10 Ağustos’tan beri 30 binin üzerinde depremle karşı karşıyayız. Sındırgı vatandaşlarımız teyakkuz halinde her zaman. Bugünde 5.1 büyüklüğünde bir depremle karşılaştık. Şu anda 75 mahalle muhtarımızdan aldığımız bilgiye göre herhangi bir olumsuz bir durum gözükmüyor” dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. 

AFAD: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'tan yapılan yeni açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...
Bahar Feyzan’dan Hasan Cemal’e: Londra’dan ahkâm kesme...
Faruk Acar’dan CHP’ye kreş eleştirisi: Ruhsatsız ve denetimsiz...
Faruk Acar’dan CHP’ye kreş eleştirisi: Ruhsatsız ve denetimsiz...
Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz
Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!
Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık
Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık
Donald Trump, İran'ı 'yakından izliyoruz' diyerek tehdit etti
Donald Trump, İran'ı 'yakından izliyoruz' diyerek tehdit etti
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi
Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi
Hakan Fidan: bölgemiz asla eskisi gibi olmayacak
Hakan Fidan: bölgemiz asla eskisi gibi olmayacak
Bahçeli’den Ahmet Özer kararına tepki: Mahşeri vicdanda karşılığı yoktur
Bahçeli’den Ahmet Özer kararına tepki: Mahşeri vicdanda karşılığı yoktur
Halep, Deyrizor ve Rakka’da olağanüstü hal sona erdi
Halep, Deyrizor ve Rakka’da olağanüstü hal sona erdi
Galatasaray Noa Lang transferini açıkladı
Galatasaray Noa Lang transferini açıkladı