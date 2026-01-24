Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta Marmara Bölgesi'nde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.04 kilometre olarak kaydedildi.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'nde de hissedildi.

“OLUMSUZ BİR DURUM GÖZÜKMÜYOR”

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, tv100’e özel yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 10 Ağustos’tan beri 30 binin üzerinde depremle karşı karşıyayız. Sındırgı vatandaşlarımız teyakkuz halinde her zaman. Bugünde 5.1 büyüklüğünde bir depremle karşılaştık. Şu anda 75 mahalle muhtarımızdan aldığımız bilgiye göre herhangi bir olumsuz bir durum gözükmüyor” dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

AFAD: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'tan yapılan yeni açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.