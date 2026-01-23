BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,28
ALTIN 6.942,79
HABER /  DÜNYA

Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz

Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Grönland meselesinde ABD ile kavga etmediklerini, fikirlerini söylediklerini belirtti.

Abone ol

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı devralma planlarına karşı çıkan ülkeler arasında İsveç'in de bulunduğunu dile getiren Kristersson, ABD'nin ek gümrük vergileri uygulama tehdidi gündemdeyken ülkesinin Danimarka'ya destek verdiğini söyledi.

Yaşanan sürecin ABD ile ilişkilere zarar verdiğini belirten İsveç Başbakanı, "ABD ile kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz. Bunlar güven zedeleyici hatalardı. ABD'nin, güvene ne kadar zarar verdiğini küçümsediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kristersson, İsveç hükümetinin Arktik savunmasının inşasına katılmayı teklif ettiğini belirterek, "Şu an rahat uyuyorum." dedi.

İsveç'in Ukrayna meselesini de yakın takip ettiğinin altını çizen Kristersson, "İsveç, Ukrayna'daki cephede ve müzakerelerde neler olup bittiğine dair iyi bir bilgiye sahip. Şu an Rusya'nın, Ukrayna'nın barışa dönük isteklerine yönelik geri adım atmaya niyetli olduğuna dair hiçbir işaret yok. Önümüzdeki günlerde görüşmelerden gerçekçi umutlar beklemeyin." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!
Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!
Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık
Ferhat Murat’tan Ekol TV paylaşımı: Emrah Doğru ile İstanbul’da kahvaltı yaptık
Donald Trump, İran'ı 'yakından izliyoruz' diyerek tehdit etti
Donald Trump, İran'ı 'yakından izliyoruz' diyerek tehdit etti
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti
Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi
Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldi
Hakan Fidan: bölgemiz asla eskisi gibi olmayacak
Hakan Fidan: bölgemiz asla eskisi gibi olmayacak
Bahçeli’den Ahmet Özer kararına tepki: Mahşeri vicdanda karşılığı yoktur
Bahçeli’den Ahmet Özer kararına tepki: Mahşeri vicdanda karşılığı yoktur
Halep, Deyrizor ve Rakka’da olağanüstü hal sona erdi
Halep, Deyrizor ve Rakka’da olağanüstü hal sona erdi
Galatasaray Noa Lang transferini açıkladı
Galatasaray Noa Lang transferini açıkladı
Hatay'daki lastik deposunda korkutan yangın
Hatay'daki lastik deposunda korkutan yangın
Ankara'da narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı
Ankara'da narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı
ABD’den İran’a yeni petrol yaptırımları
ABD’den İran’a yeni petrol yaptırımları