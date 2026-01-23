BIST 12.993
Ankara'da narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı"nda, Terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, ilgili birim yöneticileri ve 81 valinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden "Koordinasyon Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldıklarını kaydetti.

