Bahçeli’den Ahmet Özer kararına tepki: Mahşeri vicdanda karşılığı yoktur

Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer’e “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sert tepki geldi. Bahçeli, kararın evrensel hukuk ilkeleriyle ve “Terörsüz Türkiye” hedefiyle çeliştiğini savunarak, mahkeme kararının mahşeri vicdanda karşılığı olmadığını ifade etti.

Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “Silahla terör örgütüne üye olma” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

BAHÇELİ’DEN ‘AHMET ÖZER’ AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

““TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SON BİR ASRIN EN MÜESSİR ATILIM VE AMACIDIR”

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ““Terörsüz Türkiye” hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir.

“BU KARARIN MAHŞERİ VİCDANDA HİÇBİR KARŞILIĞI YOKTUR”

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

“ADALETİN GERÇEK MANADA TECELLİ ETMESİ SAMİMİ DİLEK VE TEMENNİMDİR”

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."