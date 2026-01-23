Ufuk Özkan'a uygun donör bulundu! Kardeşinden müjdeli haber geldi!

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için uygun donör bulundu. Güzel haberi, oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoş geldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan Ufuk Özkan, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaştığı için yeniden hastaneye kaldırılan başarılı oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli bekliyor. Ünlüler dünyasından çok sayıda isim, 50 yaşındaki Özkan için acil donör çağrısında bulunmuştu.

MESLEKTAŞLARI SEFERBER OLDU

Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yapmıştı.

GÜZEL HABER GELDİ

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyiyle ilgili sevindiren gelişmeyi sosyal medyadan açıkladı. Özkan, ağabeyi için günledir aranan uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

KARDEŞİ MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreciyle ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

Özkan şu ifadeleri kullandı: "Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerliyor. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte süreci dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu süre zarfında içtenlikleri ve destekleriyle ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz."