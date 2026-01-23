Galatasaray’dan transferde sürpriz hamle! Yaser Asprilla iddiası

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Napoli forması giyen Nao Lang’ı İstanbul’a getirerek dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılıların orta saha transferi merak edilirken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Girona’da oynayan Yaser Asprilla’nın Galatasaray’a kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Napoli forması giyen Nao Lang'ı İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılı ekipte, orta sahaya yapılacak transfer merak edilirken sürpriz bir hamle geldi.

ASPRİLLA GALATASARAY'DA İDDİASI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano; Galatasaray'ın, Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Romano, Asprilla için Galatasaray ile Girona'nın sözlü olarak anlaştığını ileri sürdü ve transferi şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle yapılacağını duyurdu.