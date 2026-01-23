Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri netleşmeye başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Aston Villa’ya 1-0 mağlup olmasına rağmen diğer maçlardan gelen sonuçlarla bir üst turu garantiledi. İşte Play-Off'ta muhtemel rakipler.

Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek başına temsil eden Fenerbahçe, kendi evinde ve taraftarı önünde çıktığı mücadelede Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

Sarı lacivertliler, mağlubiyete rağmen diğer takımlardan gelen sonuçlarla UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turu garantiledi. İlk 8 şansı devam ediyor ancak play off daha olası gibi. İşte Play-Off'ta muhtemel rakipler.

SON MAÇ ROMANYA'DA

Temsilcimiz, lig aşamasının son maçında 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23:00'te Romanya ekibi FCSB (Steaua Bükreş) ile karşılaşacak. Bu maçın önemi puan tablosundaki yerimizi belirlemek: Eğer Fenerbahçe ligi 9-16. sıralar arasında bitirirse play-off’ta "seribaşı" olacak ve rövanşı Kadıköy’de oynama avantajı kazanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ

Analiz şirketlerinin güncel verilerine göre, Fenerbahçe’nin play-off turunda eşleşme ihtimali en yüksek olan takımlar şunlar:

Viktoria Plzeň: %10.57 (En yüksek olasılık)

PAOK: %10.04

Panathinaikos: %9.62

Lille: %8.80

İlk 8'e giremeyen ancak ligi 9-24. sıralar arasında tamamlayan takımlar, son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak. Kura çekimi 30 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. İlk maçlar 17-18 Şubat, rövanşlar ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

AVERAJ ÇOK ÖNEMLİ

Sarı-lacivertlilerin seribaşı kalabilmesi için sadece puan değil, averaj da hayati önem taşıyor. Şu an 16. sırada bulunan Fenerbahçe, FCSB karşısında alacağı farklı bir galibiyetle kendisini daha üst sıralara (9-12 bandına) atarak play-off'ta en zayıf rakiplerle (21-24. sıra) eşleşmeyi hedefliyor.