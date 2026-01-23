BIST 12.993
DOLAR 43,37
EURO 51,12
ALTIN 6.933,70
HABER /  SPOR

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri netleşmeye başladı

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri netleşmeye başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Aston Villa’ya 1-0 mağlup olmasına rağmen diğer maçlardan gelen sonuçlarla bir üst turu garantiledi. İşte Play-Off'ta muhtemel rakipler.

Abone ol

Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek başına temsil eden Fenerbahçe, kendi evinde ve taraftarı önünde çıktığı mücadelede Aston Villa'ya 1-0 yenildi. 

Sarı lacivertliler, mağlubiyete rağmen diğer takımlardan gelen sonuçlarla UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turu garantiledi. İlk 8 şansı devam ediyor ancak play off daha olası gibi. İşte Play-Off'ta muhtemel rakipler.

SON MAÇ ROMANYA'DA 

Temsilcimiz, lig aşamasının son maçında 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23:00'te Romanya ekibi FCSB (Steaua Bükreş) ile karşılaşacak. Bu maçın önemi puan tablosundaki yerimizi belirlemek: Eğer Fenerbahçe ligi 9-16. sıralar arasında bitirirse play-off’ta "seribaşı" olacak ve rövanşı Kadıköy’de oynama avantajı kazanacak. 

MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ 

Analiz şirketlerinin güncel verilerine göre, Fenerbahçe’nin play-off turunda eşleşme ihtimali en yüksek olan takımlar şunlar:

 Viktoria Plzeň: %10.57 (En yüksek olasılık)

 PAOK: %10.04

 Panathinaikos: %9.62

 Lille: %8.80 

İlk 8'e giremeyen ancak ligi 9-24. sıralar arasında tamamlayan takımlar, son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak. Kura çekimi 30 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. İlk maçlar 17-18 Şubat, rövanşlar ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. 

AVERAJ ÇOK ÖNEMLİ 

Sarı-lacivertlilerin seribaşı kalabilmesi için sadece puan değil, averaj da hayati önem taşıyor. Şu an 16. sırada bulunan Fenerbahçe, FCSB karşısında alacağı farklı bir galibiyetle kendisini daha üst sıralara (9-12 bandına) atarak play-off'ta en zayıf rakiplerle (21-24. sıra) eşleşmeyi hedefliyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu'da ilk kez elektrik üreteceğiz
Bakan Bayraktar duyurdu: Akkuyu'da ilk kez elektrik üreteceğiz
İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı: 2 ölü
İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı: 2 ölü
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçti: Hedef 100 bin öğrenci
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçti: Hedef 100 bin öğrenci
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan askeri diplomasi görüşmeleri
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan askeri diplomasi görüşmeleri
Trabzonspor - Kasımpaşa / Canlı anlatım
Trabzonspor - Kasımpaşa / Canlı anlatım
TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik anlaşma tamamlandı
TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik anlaşma tamamlandı
Evlenmek üzere olan genç kadının cenaze töreninde kahreden detay
Evlenmek üzere olan genç kadının cenaze töreninde kahreden detay
İstanbul’da Balkan ülkeleriyle bölgesel istikrar görüşmesi
İstanbul’da Balkan ülkeleriyle bölgesel istikrar görüşmesi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada flaş gelişme
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada flaş gelişme
Laschet: ABD NATO'dan ayrılsa Avrupa kendisini savunamaz
Laschet: ABD NATO'dan ayrılsa Avrupa kendisini savunamaz
Öcalan'la ne konuşuldu? TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
Öcalan'la ne konuşuldu? TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı