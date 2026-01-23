BIST 12.993
Evlenmek üzere olan genç kadının cenaze töreninde kahreden detay

Ordu’nun Perşembe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Mina Aydın, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde tabutun üzerindeki detay ise görenleri kahretti.

Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Mina Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Perşembe ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın için Efirli Mahallesi'ndeki Hekim Sokağı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, genç kadının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Perşembe Kaymakam Vekili Burak Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

TABUTUNDA KAHREDEN DETAY

Öte yandan, hayatını kaybeden Mina Aydın'ın Gökmen G. ile nişanlı olduğu ve mart ayında evlenecekleri öğrenildi. Mina Aydın'ın, düğünü için alınan gelinliği ise son yolculuğunda tabutuna konuldu. 

Evlenmek üzere olan genç kadının cenaze töreninde kahreden detay - Resim: 0

Öte yandan kazada yaralanan Çağrı, Çiğdem (38) ve Aras Halifeoğlu'nun (7) hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Yaralılardan Asel Halifeoğlu (11) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

