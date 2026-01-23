BIST 12.993
İstanbul’da Balkan ülkeleriyle bölgesel istikrar görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan’dan üst düzey temsilcileri İstanbul’da kabul etti. Kabulde Türkiye ile ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alınırken, Balkan Barış Platformu’nun ikinci toplantısına verilen katkılardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervella-Schwarz, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucinski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç’i İstanbul’da kabul etti.

Kabulde Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Kabulde ülkelerin Türkiye ile ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Balkan Barış Platformunun İstanbul’da gerçekleşen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti belirterek, ülkelerin temsilcilerine yaptıkları katkılar için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız, toplantıda sınır güvenliği, enerji, teknoloji, ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerçekleşen istişarelerin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ve bölgemizin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Balkan Barış Platformu üyesi ülkeleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin bu süreçte önem kazandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin bölgemizdeki istikrarsızlıkların etkilerinin azaltılması ve sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini, Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere birçok yerde barış odaklı çalışmaların sürdüğünü, Balkanlarda da geçmişin acılarından ders alarak, geleceği hedefleyen bir anlayışla hareket etmenin gerekli olduğunu belirtti.

