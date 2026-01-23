BIST 12.928
Uzak Şehir oyuncusu Nazmi Kırık DEM Parti'nin saç örme akımına katıldı

Uzak Şehir oyuncusu Nazmi Kırık DEM Parti'nin saç örme akımına katıldı

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatan DEM Partililere Uzak Şehir dizisinde 'Nadim Baybars' karakterine hayat veren Nazmi Kırık'tan da destek geldi.

Dem Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

UZAK ŞEHİR OYUNCUSUNDAN DESTEK

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın yankıları sürerken Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 'Nadim Baybars' karakterine hayat veren Nazmi Kırık da paylaştığı görselle akıma destek verdi.

İşte Nazmi Kırık'ın o paylaşımı;

Uzak Şehir oyuncusu Nazmi Kırık DEM Parti'nin saç örme akımına katıldı - Resim: 0

