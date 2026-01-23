BIST 12.993
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den Yılmaz Güney çıkışı

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada ölümle tehdit edildiği görüntülerle gündeme gelen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir." dedi.

Türkiye'nin dikkatle izlediği hukuk isimlerinden biri olarak öne çıkan ve Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı olarak nam salan Yavuz Engin, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

"YILMAZ GÜNEY'İ ÇOCUKLARINIZA İZLETMEYİN"

Türk bayrağı emojisiyle "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır" ifadelerine yer veren Yavuz Engin, paylaşımının devamında "Yılmaz Güney isimli şahıs , hakim katilidir. Teröristzihniyete sahip bir Devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" notunu düştü.

İşte Engin'in o paylaşımı;

DURUŞMADAKİ SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin ve 12 sanığın yargılandığı ' Yenidoğan Çetesi' davasında sanıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" şeklindeki sözleri duruşmaya damga vurmuştu.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Yavuz Engin, Türkiye'nin dikkatle izlediği hukuk isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1989 yılında Almanya'da doğan Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2008 yılında liseyi bitiren Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayan Engin, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine adım atmıştır. İlk olarak Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak görevine başlamıştır. Kariyeri boyunca hukuk sisteminin kritik noktalarında görev almış ve özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda yer almıştır. Bunlardan biri de "Yenidoğan dosyası"dır.

