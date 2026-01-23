Borsa İstanbul'da altının kilogramı tavan yaptı: 7 milyon lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon liraya çıktı.

Abone ol

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 6 milyon 930 bin lira, en yüksek 7 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,4 artışla 7 milyon lira oldu.

İŞLEM HACMİ 1.340,17 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 289 milyon 430 bin 281,87 lira, işlem miktarı ise 1.340,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 811 milyon 37 bin 893,46 lira olarak gerçekleşti.