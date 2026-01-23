BIST 12.993
DOLAR 43,37
EURO 51,04
ALTIN 6.908,53
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul'da altının kilogramı tavan yaptı: 7 milyon lira

Borsa İstanbul'da altının kilogramı tavan yaptı: 7 milyon lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon liraya çıktı.

Abone ol

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 6 milyon 930 bin lira, en yüksek 7 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,4 artışla 7 milyon lira oldu.

İŞLEM HACMİ 1.340,17 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 289 milyon 430 bin 281,87 lira, işlem miktarı ise 1.340,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 811 milyon 37 bin 893,46 lira olarak gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı
Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı
Uzak Şehir oyuncusu Nazmi Kırık DEM Parti'nin saç örme akımına katıldı
Uzak Şehir oyuncusu Nazmi Kırık DEM Parti'nin saç örme akımına katıldı
Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili açıklama
ABD'de kar ve fırtına ulaşımı durma noktasına getirdi! 1000'den fazla uçuş iptal
ABD'de kar ve fırtına ulaşımı durma noktasına getirdi! 1000'den fazla uçuş iptal
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD son depremi duyurdu
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD son depremi duyurdu
DEM Parti, Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edecek
DEM Parti, Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edecek
Gazze'de soğuk hava ve çevre kirliliği, 17 yıl beklenen bebeği hayattan kopardı
Gazze'de soğuk hava ve çevre kirliliği, 17 yıl beklenen bebeği hayattan kopardı
İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı
İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı
Antalya Belek Üniversitesi Gastro Alanya’da zirveye oturdu
Antalya Belek Üniversitesi Gastro Alanya’da zirveye oturdu
Hastanede bebeğe şiddet iddiası! O hemşire hakkında flaş karar
Hastanede bebeğe şiddet iddiası! O hemşire hakkında flaş karar
Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat! Ortam koşulları etkili oluyor...
Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat! Ortam koşulları etkili oluyor...
Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı