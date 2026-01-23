MediaMarkt Türkiye'den "Stokları Eritiyoruz" kampanyası

MediaMarkt Türkiye, düzenlediği "Stokları Eritiyoruz" kampanyasıyla çeşitli teknoloji ürünlerini tüketicilere sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında televizyonlardan elektrikli scooterlara, tabletlerden dizüstü bilgisayarlara kadar birçok ürün 26 Ocak'a kadar MediaMarkt mağazaları, internet sitesi ve mobil uygulamada satışa sunuluyor.

Kampanya dahilinde Samsung Galaxy Tab S10FE+ tablet 24 bin 599 lira, Asus Vivobook 16 dizüstü bilgisayar 33 bin 499 lira, Casper Excalibur G870 oyun bilgisayarı 46 bin 999 lira, Onvo OV-013 X-Plus elektrikli scooter 37 bin 999 lira ve Peaq 50 inç 4K UHD LED TV 17 bin 999 liradan satılıyor.