Rekor üstüne rekor kırınca evlerden çıkarıldı! Herkes satmak için yarışıyor

Gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırınca elinde gümüş eşyası olanlar soluğu gümüşçülerde aldı. Şu sıralar altınla yarışan gümüş vatandaşın yeni yatırım aracı olma yolunda ilerliyor.

Gümüş fiyatları rekor kırdı. Gram gümüşün fiyatı 138 lirayı görünce elinde gümüş olanlar satmaya başladı. NTV'den Canan Yıldırım'ın haberine göre yüzükler, şamdanlar, vazolar, tepsiler gümüşün yükselişiyle beraber evlerden çıkarıldı ve tek tek satılmaya başlandı.

BU TEPSİ 120 BİN LİRA

70 yıllık bir tepsinin fiyatının 120 bin lira olduğunu ifade eden esnaf Ferhat Bukin, vatandaşların gümüşleri değerlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

Aileden kalma antika ürünlerin bile geldiğini sözlerine ekleyen Bukin, gelen eşyaların fiyatlarının gramına göre değişiklik gösterdiğini sözlerine ekledi. Bukin, "10 bin liradan başlıyor. 70 bin liraya kadar gidiyor. Gramına ve işçiliğine göre değişiklik gösteriyor." dedi.

Vatandaşların ihtiyaç sebebiyle ya da has gümüşe yatırım amaçlı eşyalarını sattığını sözlerine ekleyen Bukin, gümüşün altınla yarıştığını söyledi.

GÜMÜŞ FİYATLARI REKOR KIRDI

Gümüş, ons başına 99,25 dolara doğru yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Doların zayıflaması, değerli metallerdeki yükselişe ek destek sağladı.

Ons gümüş güne 96,14 dolardan başladı. Gün içinde en yüksek 99,25 dolar seviyesi görüldü. Gram gümüş güne 133,95 liradan başladı. Gün içinde en yüksek 138,27 lira seviyesi görüldü.