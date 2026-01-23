Sabiha Gökçen Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, havacılık veri ve analiz platformu OAG'ın raporunda kapasite artışıyla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı listesinde 9. sıraya yükseldi.

Abone ol

Havalimanı işletmecisinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli OAG tarafından hazırlanan "2025 Yılının Dünyadaki En Yoğun Havalimanları" raporu yayımlandı.

Geçen yıl 48,4 milyon yolcu sayısına ulaşan İSG, OAG'ın arz edilen koltuk kapasitesi bazında yaptığı değerlendirmede, kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 15 artırarak 28,6 milyon tek yönlü (semi-route) koltuk kapasitesini yakaladı.

Bu performansla, "Avrupa'nın en büyük 10 havalimanı" listesine giriş yapan tek yeni havalimanı konumuna gelen Sabiha Gökçen, 2024 yılında 11. sırada yer aldığı listede iki basamak yükselerek 9. sıraya yerleşti.

İSG, yıllık bazda yüzde 15 artışla ilk 10 havalimanı arasında en yüksek artışı kaydeden merkez oldu ve 10. sıraya gerileyen Münih Havalimanı'nı geride bıraktı.

Raporda, Avrupa'nın önemli merkezlerinden Frankfurt ve Münih havalimanlarının pandemi öncesi seviyelerinin gerisinde kaldığı, İSG'nin kapasitesini 2019 verilerinin yüzde 37 üzerine çıkararak pandemi öncesine göre en hızlı büyümeyi kaydeden havalimanı olduğu aktarıldı.

"Bütünsel dönüşüm vizyonumuzun somut karşılığı oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, söz konusu başarının yalnızca bir hacim artışı değil, teknolojiyi stratejik bir kaldıraç olarak konumlandıran bütünsel dönüşüm vizyonlarının somut bir karşılığı olduğunu belirtti.

Bu yıl da yüksek ivmeyle büyüyen trafiği, sürdürülebilirlik prensipleri ve teknoloji odaklı yatırımlarla destekleyerek dünya standartlarında misafir deneyimi sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Maybek, şunları kaydetti:

"Türkiye, üç kıtanın kalbindeki jeopolitik üstünlüğüyle hem hızlı bir ulaşım hattı hem de ergonomik bir bağlantı noktası olarak global havacılığın öne çıkan üslerinden biri haline geldi. Dünya turizminin gözbebeği, bu kritik lojistik koridorun merkez üssü İstanbul'u 23 hava yolu ile 55 ülkeye ve 39'u iç hat, 115'i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyona bağlıyoruz."

Havalimanının sadece bir varış noktası olmadığını, küresel havacılığın yeni "hub" standartlarını belirleyen bir ekosisteme dönüştüğünü belirten Maybek, "Kara, deniz ve raylı sistemler aracılığıyla İstanbul ve çevresiyle daha güçlü, hızlı ve entegre bağa sahip 'Şehrin - Şehirlerin Havalimanı' Sabiha Gökçen'de yolcularımıza yalnızca bir geçiş noktası değil, konforlu, akıcı, öngörülebilir ve dijitalleşmiş bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

OAG Baş Analisti John Grant de küresel havacılığın yeni bir büyüme evresine geçtiğine işaret ederek, İstanbul'un küresel bir merkez olarak yükselişte olduğunu aktardı.

Grant, "İSG'nin 48,4 milyon yolcu rakamı, yıl boyunca yüzde 84 oranında bir doluluk faktörüne işaret ediyor. Bu veri, pazar beklentileriyle uyumlu ve tutarlı bir gösterge." değerlendirmesinde bulundu.