Antalya Belek Üniversitesi Gastro Alanya’da zirveye oturdu

Alanya Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği tarafından, Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Yemek Yarışması, 20–22 Ocak tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirildi.

Organizasyon, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini ve 18 farklı ülkeden yüzlerce yarışmacıyı bir araya getirdi.

500 Yarışmacı, 45 Kategoride Hünerlerini Sergiledi

Yarışmaya toplam 500 yarışmacı katılırken, bunlardan 200’ü yabancı sporcu oldu. Organizasyonun ikinci gününde, katılımcılar 45 farklı kategoride yeteneklerini sergileyerek jüri karşısına çıktı. Yarışma, hem yerli hem de uluslararası gastronomi camiasının dikkatini çeken bir etkinlik olarak öne çıktı.

Antalya Belek Üniversitesi Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Antalya Belek Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık Programı öğrencileri ve akademisyenleri, yarışmaya damga vurdu. Üniversite, üç kupa, 10 altın, 6 gümüş ve bir bronz madalya kazanarak üniversiteler arasında birinciliği kimseye bırakmadı.

Gastronomi Eğitimi ve Akademik Başarının Öne Çıktığı Yarışma

Üniversite ekibi, hem teknik hem de yaratıcı sunumlarla jüriyi etkiledi. Akademisyenler ve öğrenciler, farklı kategorilerde aldıkları ödüllerle Antalya Belek Üniversitesi’nin gastronomi eğitimindeki kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası Katılım ve Türkiye’nin Gastronomi Alanındaki Yükselişi

10’uncusu düzenlenen Gastro Alanya, Türkiye’nin uluslararası gastronomi yarışmalarındaki etkinliğini güçlendirdi. Etkinliğe katılan 18 ülke, gastronomi alanında kültürel paylaşıma ve bilgi alışverişine zemin oluşturdu. Antalya Belek Üniversitesi’nin başarısı ise ülkemizin bu alandaki iddiasını pekiştirdi.